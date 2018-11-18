غزال يقصف ماجر بالثقيل: ” لم نكن نعرف ماذا يريد”

أدلى لاعب الخضر ونادي ليستر سيتي رشيد غزال بتصريحات لقناة “أر أم سي” تناول فيها الكثير من المواضيع، من أهم المواضيع التي تناولها الجزائري مستويات المنتخب المتواضعة في الفترة الأخيرة، رشيد قال أن السبب واضح وهو التغيير المتكرر للمدربين، حيث أشرف على الخضر مدربون كثر في وقت جد وجيز، تبرير غزال يبدو منطقيا كما أنه التبرير الذي بات يستخدمه الجميع وكأنه حجة جاهزة .

“هناك مدربون لم يتمكنوا حتى من إيصال أفكارهم”

إلى ذلك انتقد غزال بعض المدربين السابقين للمنتخب وحتى لو أنه رفض تسميتهم، إلا أنه أشار بشكل واضح للناخب السابق رابح ماجر حين قال: ” ليس من عادتي الانتقاد علنا لكن لنكن واضحين، عملنا مع مدربين فريدين من نوعهم، هناك مدربون لم يتمكنوا حتى من إيصال أفكارهم وهو ما تسبب في سوء حال الفريق أكثر، لم نكن نفهم ما يريدون، لكن مع قدوم بلماضي تحسنت الأمور” ولو أنه رفض تسميتهم إلا أن ماجر وبكل تأكيد واحد منهم، لأن الأمور تحسنت مع قدوم بلماضي ولو كان ماجر ليس من هؤلاء لنسب التحسن إليه قبل بلماضي، وأجمعت التقارير أن المدربين المعنيين هما راييفاتس وماجر لأن أخبار كثيرة صدرت عن سوء تسيير هذين المدربين بالذات للمجموعة.

“مدرب موناكو السابق هو من دفعني للرحيل ”

غزال تكلم أيضا عن ناديه السابق موناكو بما أن حواره كان لقناة فرنسية كما تكلم عن رحيله عن هذا النادي واستقراره في ليستر سيتي وقال: ” خرجت من موسم جد متوسط مع موناكو، لقد أدركت أن المدرب لم يكن ليعتمد علي في الموسم الموالي لقد أعطاني انطباعا واضحا على ذلك، بعد ذلك أتيحت لي الفرصة للذهاب لإنجلترا، ليستر سيتي نادي مستقر في البريمر ليغ، المدرب اتصل بي وقال أنه يريدني وهذا لعب دورا في اتخاذ قراري بشأن الرحيل، كما أنني كنت أرغب في خوض تحد جديد” .

بورقعة-ع

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