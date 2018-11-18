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غلام يتلقى تهديدا صريحا من منافسه في نابولي :

18 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 64 زيارة

أدلى “ماريو غيو فريدي” وكيل أعمال الدولي البرتغالي ولاعب نابولي ماريو روي بتصريحات فيها الكثير من التهديد للدولي الجزائري فوزي غلام، فمع اقتراب عودة فوزي بات الجميع يؤكد عودته بشكل مباشر لمركزه الأساسي، لكن وكيل ماريو روي له رأي آخر حيث قال: “ماريو روي مرتاح ولا يخيفه أي لاعب سواء غلام أو أي لاعب آخر، هو واثق من قدرته على البقاء أساسيا لأنه ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها” .
بورقعة-ع

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