كين يتحول إلى ملك “ويمبلي” الجديد

نجح هاري كين، مهاجم توتنهام، في قيادة إنجلترا إلى المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدف الفوز للأسود الثلاثة في شباك كرواتيا خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1، اليوم الأحد، على ملعب “ويمبلي” في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن كين بات أول لاعب يحرز 30 هدفًا على ملعب “ويمبلي” الجديد منذ إعادة افتتاحه في عام 2007.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن هذا الهدف هو الأول لكين مع إنجلترا منذ التسجيل في مرمى كولومبيا خلال بطولة كأس العالم الأخيرة، لينهي اللاعب سلسلة امتدت إلى 747 دقيقة دون زيارة الشباك مع الأسود الثلاثة.

جدير بالذكر أن إنجلترا ضمنت التأهل للمرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية باحتلال صدارة المجموعة الرابعة من التصنيف الأول برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن إسبانيا الوصيف، بينما كرواتيا ستهبط للمستوى الثاني باحتلالها المركز الأخير برصيد 4 نقاط.