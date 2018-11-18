مانشستر يونايتد يسعى خلف مدافع جديد :

يواصل نادي مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، البحث عن مدافع جديد لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن مورينيو ضم لاعبًا جديدًا لقائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للشياطين الحمر، وهو الإنجليزي لويس دينك، مدافع برايتون.

ووقع دينك عقدًا جديدًا مع برايتون يمتد لعام 2023 الشهر الماضي، لكن مانشستر يونايتد واثق من إغراء اللاعب وضمه لصفوفه في الميركاتو الشتوي.

ويستعد مورينيو لتدعيم فريقه دفاعيًا في الشتاء رغم أنه كان صريحًا في أكثر من مناسبة بأنه ليس من محبي فترة انتقالات الشتاء.

وكان مان يونايتد قد تعاقد مع أليكسيس سانشيز من آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن اللاعب التشيلي لم يقدم المستوى المعهود منه مع اليونايتد حتى الآن، وهذا ما دفع مورينيو للقول بأنه لا يحب انتقالات الشتاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد قد يضطر لدفع مبلغ مالي كبير لضمه، خاصة أن إيفرتون وساوثهامبتون وليستر سيتي مهتمين بضمه أيضًا.