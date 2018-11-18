مدرب كرواتيا: مودريتش يستحق الكرة الذهبية

أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أن لاعبه لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال داليتش، في تصريحات نقلها برنامج “التشيرنغيتو” الإسباني: “مودريتش هو أفضل لاعب في العالم حاليًا، ويستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

وأضاف: “هذا موسم مودريتش، لذلك هو الأحق بالتتويج بحصد الجائزة”.

ويتنافس مودريتش، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من “الفيفا”، مع 29 لاعبًا على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، ويعد أبرزهم ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، ومحمد صلاح.

وستسلم مجلة فرانس فوتبول، جائزة الكرة الذهبية، للفائز بها في حفل سيقام يوم 3 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا خسر بنتيجة 1-2 أمام إنجلترا، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ليهبط وصيف بطل العالم إلى المستوى الثاني بالبطولة.