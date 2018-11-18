نيمار بين المال والأحلام والألقاب :

قرر نادي برشلونة الإسباني تغيير موقفه المعارض لفكرة عودة نيمار من جديد للنادي للترحيب بوصول اللاعب في الصيف المقبل.

من جديد لمح البرازيلي نيمار لرغبته في العودة مرة آخرى لملعب كامب نو عقب المشاركة في فوز منتخب بلاده أمام الأورغواي وديا بهدف نظيف في لقاء لعب على ملعب الاتحاد مساء الجمعة.

نيمار جاوب على سؤال إمكانية عودته إلى برشلونة مجدداً بابتسامه، حيث قام بهز رأسه، ورفض التعليق حول الأمر، ليثير من جديد التكهنات حول عودة لمزاملة الأصدقاء ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ووفقا لصحيفة “ماركا” فإن عودة نيمار لصفوف برشلونة كانت تبدو مستحيلة في السابق ، لكن النادي الآن بدأ التفكير في التراجع عن موقفه وهو ما لمح له بيب سيغورا المدير الرياضي للفريق الكتالوني.

سيغورا قال في تصريحات صحافية: “إذا كنا نعتقد أنه على الرغم من الإهانة التي ارتكبها لنا، فإنه يجب أن يكون هو لاعب الفريق الجديد، سوف يكون كذلك”.

العامل الرئيسي الذي يعول عليه نادي برشلونة يتمثل في رغبة اللاعب في ارتداء قميص البلاوغرانا، نادي برشلونة يعرف ذلك. سواء في المكاتب أو في غرفة الملابس ولا يوجد رفض كبير في الوقت الحالي لفكرة عودته مع إمكانية تنظيف صورة اللاعب أمام الجماهير في حال تقديم الاعتذار والاعتراف بالرغبة في العودة بشكل علني.

خطة والد نيمار دائما تتمثل في الحصول على أكبر قدر ممكن من المال، مثلما دفع نجله للرحيل لباريس سان جيرمان في السابق الآن هو يأمل في انتقال اللاعب لبرشلونة أو نادي آخر كبير في الصيف ليحصل على مزيد من الأموال من وراء تلك الخطوة.

يعي نادي برشلونة جيدا أن وصول نيمار لن يكون بالسهل في ظل رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب.

رئيس النادي العاصمي على استعداد لتقديم عرض رائع. ولديه المال في البنك. هذه النقطة تمنح مدريد ميزة لأن برشلونة ليس لديه ما يكفي في الخزينة لكونه قد أنفق الملايين في الأسواق الأخيرة لكن هناك فكرة الحصول على الأموال من خلال بيع الفرنسي عثمان ديمبيلي.

باريس سان جيرمان متخصص في رفض العروض المالية الضخمة من قبل كبار الأندية الأوروبية، النادي الباريسي يرى أن رحيل نيمار هو مرادف لانتهاء المشروع بالفشل وهو ما يدفع النادي للقتال من أجل اقناع اللاعب البرازيلي بالبقاء.

تقارير آخرى فرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان قد يسمح لنيمار بالرحيل في حال وصول عرض رسمي لا يقل عن المبلغ الذي دفعه النادي الفرنسي من أجل اللاعب في صيف2017.

نيمار كان قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان فى صيف 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم.