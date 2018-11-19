الخضر يكسرون عقدة عامين ونصف دون فوز خارج الديار :

تمكنت تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي من كسر عقدة النتائج السلبية من خارج القواعد والتي لازمت الخضر منذ 3 سنوات كاملة، وهو ما كان مدرب الدحيل السابق قد تطرق إليه في العديد من التصريحات السابقة التي أكد فيها أن المنتخب الوطني الجزائري يعاني مشكلة الخيبات في اللقاءات التي يلعبها خارج القواعد، أين كانت أحسن نتيجة إيجابية للخضر هي فرض التعادل على الفريق المستضيف، حيث كان آخر فوز للمنتخب الجزائري خارج الديار بنتيجة هدفين دون مقابل أمام منتخب السيشل في جوان 2016 حيث كان آنذاك نغيز مدربا مؤقتا للمنتخب الوطني الجزائري.

سبعة تغييرات كاملة على مستوى التشكيلة الأساسية

قام المدرب الوطني جمال بلماضي بإجراء سبعة تغييرات كاملة على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام البينين، حيث أقدم مدرب الدحيل السابق على إبعاد كل من قديورة، بن طالب، بلفوضيل وغزال لخيارات فنية، فارس وبراهيمي بسبب الإصابة بالإضافة إلى ماندي المعاقب في لقاء أمس، حيث راهن بلماضي أمام الطوغو على عودة كل من عطال، محرز، بن زية وبونجاح للتشكيلة الأساسية، بلايلي وبن العمري، بالإضافة إلى شيتة المستدعى للمنتخب الأول لأول مرة.

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