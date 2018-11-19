بلماضي: “راض عن خياراتي لكن المنتخب مازال ينتظره عمل كبير”

نشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية بعد نهاية لقاء الخضر ضد المنتخب الطوغولي والذي انتهى باكتساح أخضر برباعية، بلماضي بدأ الندوة بوجه تعلوه ابتسامة مخفية لكنه أنهاها بشجار كبير، الناخب الوطني بدأ ندوته الصحفية بالحديث عن التشكيلة التي دخل لها، حيث كشف بداية أنه درس بعناية قدرة كل اللاعبين على المشاركة وعلى ضوء ذلك اختار التشكيلة التي رأى أنها الأحسن وهو ما كان بالفعل .

“كل اللاعبين طبقوا تعليماتي”

بعد ذلك أشاد الناخب الوطني كثيرا بأشباله، بلماضي وعطفا على الفوز الكبير المحقق قال أن اللاعبين قدموا ما عليهم طبقوا تعليماته بحذافيرها وفي هذا الشأن قال: ” كل الفريق طبقوا التعليمات التي قدمتها وأنا سعيد بذلك، أعتقد أننا حققنا ما أتينا من أجله وهو تحقيق الفوز الأول للجزائر خارج أرضنا “.

“فيغولي وبن زية قدما مستوى دفاعيا ممتازا”

الناخب الوطني سئل أيضا عن سر الاعتماد على بن زية وفيغولي في نفس التشكيل واللعب فقط بشيتا في الوسط الاسترجاعي، حيث برر الأمر بأن الثنائي يقدم مستويات دفاعية كبيرة وأضاف: “أعتقد أننا لعبنا بكتلة وقدمنا مستوى دفاعيا مميزا، لاعبون مثل فيغولي وبن زية ورغم مركزهما المتقدم يمكنهما اللعب في نفس التشكيلة لأنهما يقدمان مستوى دفاعيا كبيرا” .

” راض عما قدمناه لكن مازال ينتظرنا عمل كبير”

في الأخير لخص الناخب الوطني وضع الخضر، فبرغم الفوز الكبير كشف بلماضي أن العيوب كانت أيضا موجودة، وعمل كبير ينتظره على رأس الخضر وأنهى قائلا:” لقد حضرنا بشكل جيد لهذا اللقاء طيلة الأسبوع، ويمكن أن أقول أنني راض بخيارتي ببساطة، لأننا حققنا فوزا كبيرا برباعية رغم ذلك مازال أمامنا عمل كبير نقوم به من أجل تحسين التشكيلة “.

بورقعة-ع

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