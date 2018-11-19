بلماضي لم يكمل الندوة الصحفية لهذا السبب :

رفض الناخب الوطني بلماضي إكمال الندوة الصحفية التي نشطها عقب نهاية اللقاء رفقة فيغولي، وذلك بسبب الفوضى الكبيرة التي أحدثها الصحفيون الطوغوليون وهو ما اعتبره بلماضي قلة احترام، ليقرر المغادرة طالبا منهم إجراء ندوة صحفية بينهم وكان قبل ذلك قد غضب بشدة من سؤال استفزازي من صحفي طوغولي.

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