بلماضي يضع ثقته في الجدد واللاعبون لم يخيبوا :

كما عرف عنه دائما أظهر الناخب الوطني جمال بلماضي أنه مدرب فريد من نوعه، فكما كان يفاجئ الجميع حين كان مدربا للخويا والدحيل لاحقا وأيضا المنتخب القطري فاجأ الجميع يوم أمس بمنحه الفرصة وبشكل مفاجئ للاعبين جدد مع الخضر، الناخب الوطني منح الفرصة للاعبين في لقاء يعتبر الأهم بالنسب له منذ توليه العارضة الفنية ولم يخف، حيث أدخل كل من بلعمري، بلايلي، شيتة كأساسين وأيضا أيوب عبد اللاوي كبديل .

بلعمري صمام أمان وسيكون منافسا قويا على مركز أساسي مع بن سبعيني، ماندي وتاهرات

نبدأ بمحور الدفاع ومشاركة لاعب الشباب السعودي جمال الدين بلعمري، هذا الأخير قدم لقاء أكثر من ممتاز، كيف لا وهو من أوقف المـتألق الطوغولي أديبايور وتفوق عليه في كثير من الكرات خاصة الهوائية، لا نقول أن بلعمري ضمن مكانه لكنه أكد أنه منافس قوي على مركز أساسي في محور الدفاع، فمع عودة ماندي من العقوبة وبن سبعيني لمركزه الأصلي وبتواجد تاهرات، فإن دفاع الخضر سيضمن المنافسة وبالتالي ثنائي رائع للكان المقبلة .

بلايلي فنان و ثقة بلماضي كانت في محلها

اللاعب الثاني هو يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي، لا يختلف اثنان على أهمية يوسف وقدراته الفنية سواء مع اتحاد العاصمة سابقا أو الترجي حاليا، لكن كثيرون لم يؤمنوا بقدرته على تقديم الإضافة للمنتخب، بلايلي استغل الفرصة على أحسن ما يكون وأكد علو كعبه ، كما أنه برر ثقة الناخب الوطني به، حيث فضله على وناس المتألق مع نابولي وكان عند حسن ظن الناخب الوطني به .

شيتة ظهر بمستوى متوسط ومع توالي اللقاءات سيكون أحسن



اللاعب الأساسي الثالث الذي منحه بلماضي الثقة هو لاعب اتحاد العاصمة أسامة شيتة، هذا الأخير لم يكن مثل سابقيه وظهر بمستوى سيئ جدا في الشوط الأول قبل أن يتحسن مستواه بشكل لافت في الثاني، خاصة مع تراجع المنتخب للوراء ولعبه ككتلة، شيتة قدم على العموم مستوى أقل من المتوسط لكن مع توالي اللقاءات سيتحسن من دون شك وربما نراه في قائمة الخضر المتوجه إلى الكاميرون بعد ثمانية أشهر من الآن .

عبد اللاوي لم يستغل الفرصة ومع عودة غلام وفارس قد لا يجد مكانا

اللاعب الأخير كان أيوب عبد اللاوي، هذا الأخير لعب شوطا لكنه لم يقدم الشيء الكثير وجل هجمات المنتخب الطوغولي وتوغلاته كانت من جهته، أيوب يحتاج لمعجزة من أجل التواجد في قائمة الخضر في قادم اللقاءات والتربصات، خاصة في حال تواجد كل من سليم محمد فارس وفوزي غلام في فورمة عالية، لأن الجهة اليسرى تبدو محجوزة لهذين اللاعبين في المستقبل .

بورقعة-ع

مرتبط