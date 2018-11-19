بن طالب يتعافى بشكل نهائي من إصابة الظهر :

تعافى لاعب الخضر ونادي شالك الألماني نبيل بن طالب بشكل نهائي من إصابة الظهر، التي عانى منها في اللقاء الأخير لفريقه في الدوري، الموقع الرسمي لنادي شالك كان قد كشف أن بن طاب يعاني من آلام في الظهر وأنه يجري دوريا حصص علاج في مستشفى المدينة، لكن يوم أمس كان موعدا لإعلان شفائه بشكل نهائي، حيث أجرى النادي الألماني لقاء وديا جمعه بنادي زينيت سانت بطرس بورغ الروسي، الجزائري شارك أساسيا في هذا اللقاء ولعب أول 45 دقيقة وهو مؤشر نهائي على شفائه وجاهزيته للقاء المقبل في الدوري، يشار إلى أن الموقع الرسمي لنادي شالك قد كشف في وقت سابق أن الإصابة هي سبب غياب بن طالب، لكن مشاركته يوم الأحد الماضي وعودته للمشاركة يوم أمس تؤكد أنها فرضية خاطئة وأن إعفاءه كان قرارا فنيا من بلماضي الذي سبق وصرح أنه أعفى بن طالب لسوء مستواه .

بورقعة-ع

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