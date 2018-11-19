بولاية يتأهل رفقة ماتز لثمن نهائي كأس فرنسا :

حقق نادي ماتز تأهلا صعبا جدا ثمن نهائي كأس فرنسا على حساب نادي سارجومين المتواضع، رفقاء الدولي فريد بولاية عانوا الأمرين واضطروا للمرور لركلات الترجيح قبل إنهاء الأمر لصالحهم، حيث انتهى اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة قبل أن تنتهي ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفن من جانب ماتز شارك بولاية أساسيا ولعب لغاية الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، وقدم بولاية كعادته مستوى جد مقبول ولو أنه كان ضد خصم ضعيف، يشار إلى أن بولاية يرغب بشدة في العودة للخضر ومن دون شك سيعمل على تقديم أفضل المستويات لأجل إقناع بلماضي بدعوته مجددا .

بورقعة-ع

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