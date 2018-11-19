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ديبالا: نحتاج إلى ميسي بمنتخب الأرجنتين :

19 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 49 زيارة

أكد باولو ديبالا، مهاجم جوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني، أن التانغو يفتقد لخدمات قائده ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، متمنيا عودته مرة أخرى لارتداء قميص الألبيسيليستي.

وقال ديبالا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “نريد أن يعود ميسي إلى المنتخب، ونعرف ما يعنيه بالنسبة لنا”.

وأضاف: “نحن مجموعة من اللاعبين الشباب، وبدأنا للتو، وبحاجة إلى دعم الجماهير، ولا نعرف ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة”.

وفاز منتخب التانغو، يوم الجمعة الماضي، بهدفين دون رد على المكسيك وديًا، وسيخوض مواجهة أخرى ضد نفس الخصم غدًا الثلاثاء.

يُذكر أن ميسي لم ينضم لصفوف المنتخب منذ نهائيات مونديال روسيا، ولم يحسم قراره النهائي بالاعتزال الدولي حتى الآن، أو العودة للمنتخب.

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