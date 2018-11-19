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ديدا: أليسون حارس عظيم :

19 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 29 زيارة

أشاد البرازيلي نيلسون ديدا، حارس مرمى ميلان السابق، بقدرات مواطنه أليسون، حارس ليفربول، مشيرًا إلى أنه قادر على أن يكون الأفضل في العالم.

وقال ديدا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية: “أنا مُعجب كثيرًا بأليسون، وأعتقد أنه حارس مرمى عظيم، وأتيحت لي فرصة العمل معه في إنترناسيونال البرازيلي، وأرى نموه الكبير كلاعب”.

وأضاف: “أليسون غادر إلى أوروبا ويلعب الآن مع المنتخب البرازيلي، وأتمنى أن يصبح حارس المرمى الذي يتوقعونه، وأن يفوز بالكثير من الألقاب، ويصبح واحدًا من أفضل الحراس في العالم”.

وانضم أليسون هذا الصيف لصفوف الريدز، من روما الإيطالي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 67 مليون جنيه إسترليني.

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