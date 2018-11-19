دي يونغ يتفاعل مع رغبة ريال مدريد :

يُعد الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط أجاكس أمستردام، واحدًا من أبرز المطلوبين في برشلونة، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأصبح دي يونغ هدفا لعدد من كبار الأندية في أوروبا مثل برشلونة، ليفربول، جوفنتوس، ومانشستر يونايتد.

وأفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد على استعداد لدفع 80 مليون يورو، لضم الموهبة الهولندية لصفوفه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن دي يونغ غازل الملكي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث تفاعل مع 3 منشورات على الحساب الرسمي لنادي العاصمة الإسبانية.

وأبدى دي يونغ إعجابه ب3 منشورات للملكي، أحدهم يتعلق بالانتصار على فيكتوريا بلزن التشيكي بدوري الأبطال، والثاني منشور الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب سانتياغو سولاري بعقد حتى 2021.