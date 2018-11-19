روح المجموعة تعود وصور التلاحم لم نشاهدها منذ رحيل غوركيف :

لعل الناخب الوطني جمال بلماضي تلقى انتقادات كثيرة في اللقاءات الماضية والكثير شكك في قدراته كفني، لكن لا يختلف اثنان على أنه أعاد اللحمة للمنتخب منذ قدومه، أشبال بلماضي أظهروا الكثير من التكاتف في اللقاءين الماضيين لكنهم برهنوا في لقاء يوم أمس أنهم فعلا كتلة واحدة وعائلة واحدة .

البدلاء أظهروا الصورة الأحسن للمجموعة

الصورة التي رسمها لاعبو الخضر عن لحمتهم كان بطلها اللاعبون البدلاء، فرغم أنهم سافروا لمسافات طويلة إلا أنهم أثروا مكانهم لزملائهم، حتى أنهم كانوا أكثر سعادة من أصحاب الأهداف، لاعبون مثل أوكيدجا، دوخة، زفان بدران، مزيان وكثير من اللاعبين البدلاء رسموا صورة أكثر من رائعة للمنتخب .

اللاعبون التفّوا حول بلماضي كما سبق وفعلوا مع غوركيف

ما يلاحظ أيضا منذ قدوم بلماضي هو وقوفه على مسافة واحدة مع كل اللاعبين، حيث فرض احترامه بطريقة أكثر من رائعة حتى أنه بات محبوبا من البديل قبل الأساسيين اللاعبين بدورهم ردوا الجميل للناخب الوطني والتفوا من حوله وهو ما سيخلق قوة كبير للمنتخب الوطني مستقبلان يشار إلى أن المجوعة لم تلتف حول مدرب منذ رحيل غوركيف، حيث لم يتمكن لا رايفاتس ولا ليكينس ولا ألكاراز ولا ماجر من فعل ذلك .

بورقعة-ع

مرتبط