زطشي: ” هذا الفوز هو انطلاقة جديدة للمنتخب الوطني”

عبر رئيس الفاف خير الدين زطشي عن سعادته الكبيرة عقب الفوز المحقق في الطوغو، والذي منح الخضر بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى الكان، كما اعتبر الرجل الأول في الفاف أن هذا الفوز سيكون بمثابة الانطلاق الجديدة للخضر وقال أيضا: ” الحمد لله تمكنا من تحقيق فوز كبير خارج الديار، وكسرنا عقدة استمرت لسنوات، فرغم الظروف الصعبة تمكن من تحقيق التأهل قبل لقاء عن النهاية وإن شاء الله سيكون هذا الفوز بمثابة الانطلاقة الجديدة للمنتخب الوطني”.

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