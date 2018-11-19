ساري:”ديفيد لويز فاجأني بوعيه وذكائه”

كشف الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، عن اللاعب الذي فاجأه، بعد أن تولى القيادة الفنية للبلوز هذا الصيف.

وقال ساري، خلال تصريحاته لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الإثنين: “هناك شغف لا نهائي، وما رأيته حتى الآن تم التعبير عنه بالطريقة الصحيحة”.

وأضاف: “تصحيح الأخطاء هو مسألة وقت، والوقت المحدود للتدريبات التكتيكية لا يساعد المدربين، ولكنني أثق في اللاعبين، ولا يجب أن نفكر فقط في الأمور البدنية، ولكن أيضًا العقلية”.

وتابع: “ديفيد لويز فاجأني بوعيه وذكائه، وروس باركلي وجد الاستمرارية بعد فترة طويلة من الإصابات، وويليان لاعب ذو جودة عالية، وأسلوبه في اللعب مثالي لإنجلترا”.

وأتم: “موراتا؟ هو لاعب ذو جودة، وسريع وتكتيكي، ولديه حساسية كبيرة وتأثر ببعض العقبات”.

يُذكر أن لويز كان خارج خطط الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب السابق للبلوز، ولكنه عاد مرة أخرى للمشاركة مع ساري.