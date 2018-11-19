سواريز ينصح ديمبلي بعد الأزمات الأخيرة :

وجه الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، نصيحة لزميله في الفريق عثمان ديمبلي، بعد الأزمات الأخيرة للاعب بسبب عدم التزامه.

وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا عن إمكانية رحيل الدولي الفرنسي عن العملاق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “كما قال بعض زملائي، أعتقد أن كونك لاعب كرة قدم هو امتياز”.

وأضاف سواريز “يجب أن تركز بشكل أساسي على كرة القدم، وأن تستفيد من اللاعبين المحترفين في غرفة خلع الملابس، وديمبلي يستحق التواجد معنا”.

وأضاف: “ديمبلي تأقلم بشكل جيد، وعلاقته مع اللاعبين جيدة، وهو سعيد دائمًا، ولكن يجب أن يكون أكثر مسؤولية في بعض الجوانب”.

ويواجه منتخب الأوروغواي، نظيره الفرنسي، غدًا الثلاثاء، في مباراة ودية، ضمن الأجندة الدولية.