عنتر يحيى يطالب بإقامة لقاء تكريمي لجيل أم درمان :

رد لاعب الخضر السابق والمدير الرياضي لنادي أورليون في الوقت الحالي عنتر يحيى على الرسائل الكثيرة التي وصلته يوم أمس بمناسبة الذكرى التاسعة لموقعة أم درمان الخالدة، عنتر يحيى وعلى حسابه الرسمي في تويتر قال أنه سعيد جدا بالرسائل التي وصلته، والتي وصفه الأغلبية فيها ببطل الجزائر، عنتر يحيى لم يتوقف هنا بل طالب بشكر كل جيل أم درمان وذكر بعض اللاعبين مثل شاوشي منصوري غزال والبقية، عنتر لم يتوقف هنا بل أعطى فكرة لرئيس الاتحاد الحالي خير الدين زطشي حين طالبه بإقامة لقاء ودي في الذكرى العاشرة العام المقبل، وهذا لتكريم جيل أم درمان متسائلا في الأخير إن كانت فكرة جيدة أم لا ؟ ولقيت فكرة عنتر ترحابا كبيرة من طرف الأنصار في انتظار الرد الرسمي من الفاف .

بورقعة-ع

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