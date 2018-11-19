فيغولي: “لعبنا بالقلب والفوز أهديه للشعب الجزائري”

أكد مهاجم نادي غلطة ساراي التركي والمنتخب الوطني الجزائري سفيان فيغولي خلال التصريحات التي أدلى بها عشية أمس عقب نهاية مباراة الخضر بالمنتخب الطوغولي والتي فاز فيها أشبال المدرب جمال بلماضي برباعية كاملة مقابل هدف واحد، أن الفوز يعود بالدرجة الأولى لتحلي زملائه بالتركيز واللعب بحرارة كبيرة حين قال: “فوز اليوم يعود بالدرجة الأولى لروح المجموعة ثم التركيز الجيد، وخاصة لعبنا بحرارة كبيرة، وهو ما تتطلبه مثل هذه اللقاءات الحاسمة والمصيرية، أشكر زملائي على التضحيات التي قدموها في اللقاء وأهنئهم على هذا الفوز العريض”.

“أشكر كثيرا بلماضي الذي أعاد الروح للمنتخب”

لم ينس مهاجم الخضر سفيان فيغولي التنويه بالدور الكبير الذي قام به الناخب الوطني جمال بلماضي في إعادة الروح للمجموعة حين قال: “أتقدم بشكر كبير للطاقم الفني الحالي للمنتخب الوطني وخاصة المدرب جمال بلماضي الذي عرف كيف يبعث الروح في المجموعة ويعيد الثقة لنفوس اللاعبين، أعتقد أن هذا الجانب كان ينقصنا كثيرا وهو ما أثر على مشوارنا السابق ونتائجنا الماضية”.

“أهدي هذا الفوز والتأهل لكل الشعب الجزائري”

كما أنهى مهاجم المنتخب تصريحاته بإهداء الفوز لكامل الشعب الجزائري الذي يدرك “سوسو” أن الأنصار الجزائريين وقفوا معه بل وثاروا جميعهم على ماجر بسبب إبعاده لفيغولي من الخضر حيث قال في تصريحه: “هذا الفوز الذي يؤهلنا لكان 2019 أهديه لكافة الشعب الجزائري، الذي يستحق دائما وأبدا الأفراح والنتائج الجيدة لمنتخبه الوطني، فدورنا يبقى إسعاد أنصارنا وتشريف ألوان بلدنا”.

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