فيفا لن يعوض برشلونة عن إصابة راكيتيتش :

تعرض الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا، الخميس الماضي، في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأكد النادي الكتالوني أن راكيتيتش يعاني من استطالة عضلية في الساق اليمنى، لتكشف تقارير صحفية عن إمكانية غيابه لمدة تقارب 3 أسابيع.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لن يقوم بتغطية نفقات إصابة راكيتيتش، ودفع تعويض لنادي برشلونة.

وأضافت أن القانون ينص على تحمل الفيفا تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، بشرط أن تكون إصابته أكثر من 28 يومًا، بينما راكيتيتش سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين لـ3 أسابيع فقط.

وفي العموم، يبدأ النادي في الحصول على تعويض بداية من اليوم 29.

ويعوض فيفا النوادي بحد أقصى 7.5 مليون يورو لكل لاعب في كل حادث، وبحد أقصى 20584 يورو في اليوم الواحد.