ميلان يغير موقفه من باكايوكو :

غيرت إدارة ميلان موقفها من لاعب الفريق، الفرنسي تيموي باكايوكو، المُعار من تشيلسي لمدة موسم واحد، بحسب صحيفة إيطالية.

فقد قالت صحيفة “توتو سبورت”، إن الروسونيري يتجه لضم اللاعب بشكل نهائي، بعدما تحسن مستواه مؤخرًا.

لكن ميلان يريد تخفيض المقابل المادي للشراء النهائي، المنصوص عليه في عقده مع تشيلسي (40 مليون يورو)، من أجل إتمام الصفقة.

وأعار تشيلسي باكايوكو للروسونيري، مطلع الموسم الجاري، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وعانى باكايوكو في بداية مشواره مع ميلان، حيث لم يظهر بالمستوى المتوقع، فيما ترددت أنباء حول احتمال قطع إعارته، وعودته إلى البلوز في فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يتحسن وضعه.