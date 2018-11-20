إشادة إعلامية سعودية كبيرة بمستوى بلعمري ومبولحي :

لقي المستوى الكبير الذي قدمه المتألق بقوة في الفترة الأخير جمال بلعمري مع المنتخب الوطني صدى واسعا في السعودية يوم أمس، حيث نال الجزائري إشادة واسعة من طرف الأنصار والإعلام على حد سواء، وبحسب الكثيرين يوم أمس فإن بلعمري كان يستحق فرصة في وقت أسبق وأن مشاركته أساسيا مع الخضر تأخرت كثيرا، فيما قال البعض الآخر أن الفضل في وصول بلعمري لما هو عليه يعود لإدارة ناديه الحالي الشباب، وأن على المنتخب وأنصاره شكر السعودية كثيرا، إلى ذلك نال المتألق الآخر رايس وهاب مبولحي إشادة كبيرة من الإعلام السعودي الذي تكلم عن مشاركته وقيادة للخضر للتأهل لكأس إفريقيا المقبلة، وصنعت صورة عناق بلعمري ومبولحي الحدث يوم أمس في الإعلام السعودي الذي اعتمد عليها كمرجعية للحديث عن قوة الدوري هناك.

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