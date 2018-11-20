الخضر لم يحققوا فوزا مماثلا منذ 33 سنة :

أعاد الفوز الذي حققه أشبال المدرب جمال بلماضي لأذهان الجمهور الجزائري العريض ذلك الفوز المحقق على حساب الأشقاء التونسيين بأرضية ملعبهم سنة 1985، في عهد نجوم المنتخب الوطني بقيادة الأسطورة لخضر بلومي وصاحب الكعب الذهبي رابح ماجر، وغيرهما من اللاعبين المميزين الذين كانوا يدافعون بل يصنعون أفراح الجماهير الجزائرية في تلك الفترة، حيث فاز الخضر على نسور قرطاج برباعية كاملة مقابل هدف واحد في تلك المباراة.

بلماضي حقق أول الأهداف واحتلال المرتبة الأولى يخدم المنتخب في القرعة

كل المؤشرات توحي بأن المنتخب الوطني الجزائري سينهي التصفيات محتلا المرتبة الأولى في مجموعته، التي ضمت كلا من المنتخب الطوغولي، البينيني والغامبي منافس الخضر في آخر محطة من عمر التصفيات، حيث يكفي زملاء المهاجم محرز نقطة واحدة في المباراة الأخيرة لتأكيد أحقيتهم بالمرتبة الأولى التي قد لا تضيع حتى في حالة خسارة المنتخب الوطني.

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