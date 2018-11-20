برشلونة يستدعي طبيبًا نفسياً لعلاج 3 نجوم كبار من الإدمان :

ذكر برنامج ” “El Chiringuito TVالشهير أن برشلونة يخطط لاستدعاء طبيب نفسي من أجل ثلاثة من نجومه الكبار كي يتفرغو فقط للعب كرة القدم دون أن يشغلهم أي أمر آخر.

وتناول البرنامج حالة الإدمان التي تصيب ثلاثة لاعبين داخل برشلونة هم عثمان ديمبلي وأرثور ميلو وصامويل أومتيتي والتي كانت بمثابة المرض الخطير الذي يعرضهم للسهر حتى الساعات الأولى من الصباح.

ويدمن الثلاثي أومتيتي وميلو وديمبلي ألعاب الفيديو ويقضون ساعات طويلة أمامها مما يؤثر بالسلب في تركيزهم خلال المباريات حيث يحتاجون إلى الراحة وقضاء ساعات محددة للنوم المنتظم كي يحافظ ذلك على تركيزهم.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قد أكدت أن عثمان ديمبلي يقضي ساعات طويلة مع أصدقاءه أمام ألعاب الفيديو مما دفعه إلى الذهاب إلى ملعب التدريبات متأخرا لمدة 90 دقيقة وهو ما دفع المدرب إرنستو فالفيردي لاستعباده من مباراة ريال بيتيس والتي خسرها البلوغرانا 4/3.

وخرج أرثور ميلو من مباراة ريال بيتيس بعدما ظل داخل الملعب دون أي تأثير له مما دفع المدرب إرنستو فالفيردي لاستبداله مع بداية الشوط الثاني مباشرة والدفع بالنجم الدولي لمنتخب تشيلي أرتورو فيدال.

أما الفرنسي صامويل أومتيتي فيحتاج إلى الراحة والنوم المنتظم والهدوء من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في غشاء الركبة وكادت أن تدفعه لدخول غرفة الجراحة ومن ثم العودة إلى البساط الأخضر في العام المقبل ولكن الأطباء داخل النادي الكتالوني نجحوا في التعامل مع إصابته.

وقرر الأطباء إخضاع أومتيتي إلى العلاج بحقن البلازما “الصفائح الدموية” والتي تسمح بعلاج المكان المصاب مع ضرورة إجراء اللاعب لتدريبات على الرمال لتقوية العضلات خلال عملية التعافي لضمان الحصول على أفضل النتائج.

ويحاول إدارة برشلونة حاليا السيطرة على مشاكل الفريق حيث قام المدرب فالفيردي باحتواء حالة الغضب التي انتابت أرتورو فيدال بسبب قلة مشاركاته في المباريات وبدأ يحصل على عدد من الدقائق خلال اللقاءات.

ويملك برشلونة فرصة ذهبية من أجل الابتعاد بالصدارة إذا ما فاز في المباراة المقبلة على أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة من الليغا الإسبانية على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وجمع برشلونة 24 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب فيها يأتي كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية خلفه وكل منهما لديه 23 نقطة.