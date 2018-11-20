بلايلي:” مستعد دائما لتقديم كل ما لدي للمنتخب ولما لا نفوز بالكان المقبلة”

من بين أهم نقاط الضوء في لقاء الخضر الأخير كان يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي، بلايلي عبر عن سعادته بتحقيق الفوز وأكد سعادته بتمثيل المنتخب، وفي هذا الشأن قال:” أنا سعيد بما قدمته ومستعد دائما لتقديم كل ما لدي من أجل نداء الوطن، أنا هنا متى أراد الطاقم الفني ذلك”.

“بلماضي عرف كيف يحتوي المجموعة”

عن رأيه في الناخب الوطني جمال بلماضي قال بلايلي فيه كلاما رائعا من قبيل أنه مدرب ذكي وعرف كيف يشحن اللاعبين وفي هذا الشأن قال:” بلماضي عرف كيف يسير المجموعة بذكاء، لقد منحنا كل شيء تقريبا، عرفنا كيف يحفزنا وكيف يسير اللقاءات وهو ما أتى بثماره سريعا ” ويعتبر بلماضي من أكثر المعجبين ببلايلي وسبق له أن عبر عن رغبته في ضمه لأنديته السابقة الدحيل ولخويا.

“لما لا الفوز بكأس إفريقيا المقبلة”

يبدو أن الفوز العريض قد أعاد الروح والطموح أيضا للمنتخب الوطني، حيث كشف بلايلي أنهم سيحضرون بشكل جدي وجيد للكان المقبلة، ولما لا استهداف الفوز به وقال:” الآن بوعد ضمنا التأهل للكان، سنبدأ التحضير بهدوء لهذه المنافسة ولما لا الفوز بها “.

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