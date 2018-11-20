بن سبعيني سيخضع لفحوصات في ناديه للتأكد من خطورة الإصابة :

كما شاهد الجميع فإن بن سبعيني غادر ملعب لومي مصابا بين شوطي لقاء المنتخب يوم الأحد الماضي، بن سبعيني وبحسب آخر الأخبار يعاني من إصابة على مستوى المعصم، وهو مكان لا يبد مؤثرا جدا حتى أنه يمكنه اللعب بواقي في معصمه، لكن قبل ذلك وجب التأكد من طبيعة الإصابة وخطورتها، حيث سيخضع فور عودته لتدريبات ران ( ربما اليوم الثلاثاء ) لفحوصات معمقة في عيادة ناديه، ويأمل رامي ألا تكون إصابته خطيرة، لأنه في غنى عن الغياب عن لقاءات فريقه لأن ذلك قد يكلفه مكانه الأساسي، الذي لا يضمنه أساسا بسبب تراجع مستواه .

بن سبعيني: “كنا قادرين على الفوز بأكثر من أربعة أهداف”

عبر لاعب ران رامي بن سبعيني عن سعادته الكبيرة بعد ضمان التأهل لكان الكاميرون والذي تأتى بعد الفوز الكبير ضد المنتخب الطوغولي، بن سبعيني قال أن الفريق حقق ما أتى من أجله ليس هذا وفقط، بل أكد أن النتيجة كان يمكن أن تكون أكبر وقال:” لقد أتينا إلى الطوغو من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والحمد لله، إننا تمكنا من تحقيقها، صحيح أننا سجلنا أربعة أهداف لكننا كنا قدرين على تسجيل أهداف أخرى كثيرة لولا سوء أرضية الميدان التي أعاقتنا كثيرا لكن المهم أننا سجلنا وفزنا “.

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