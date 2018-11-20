بونجاح:” كنا مصممين على الفوز وهو ما تحقق”

أدلى المـتألق بقوة مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة بغداد بونجاح بتصريحات فور وصول بعثة الخضر صباح أمس لأرض الوطن، بغداد تكلم بداية عن الفوز الكبير المحقق وعنه قال:” الفوز كان مهما جدا من أجل اللعب براحة في اللقاء المقبل، لقد ضمنا التأهل بعد هذا الفوز وهو ما سيكون في صالحنا، صحيح أن النتيجة كانت كبيرة وغير متوقعة ولكي أصدقك القول لم أكن أتوقع الفوز برباعية، لكن كنا مصممين على الفوز وهو ما تحقق” .

“بلماضي منحني الثقة وبدوري سأقدم كل ما لدي للمنتخب”

لا يختلف اثنان على أن بونجاح هو اللاعب الأبرز في العام الحالي مع المنتخب الوطني، حيث تألق بشكل لافت سواء مع المدرب السابق أو الحالي، بغداد سئل عن سر تألقه الكبير وأجاب قائلا:” لا يوجد أي سر في تألقي، الناخب الوطني منحني ثقته وجعلني ألعب براحة وهو ما دفعني للعب بكل قوتي عندما أتي للمنتخب الوطني، الفوز المحقق كان مهما وجاء بفضل توجيهات الناخب الوطني، الآن أهدي هذا الفوز لأنصار الخضر على أمل أن نواصل على نفس هذا المنوال”.

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