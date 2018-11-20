رابيو يتخذ خطوة جديدة نحو الانضمام لصفوف برشلونة :

يبدو أن الفرنسي أدريان رابيو، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد حسم أمره بشأن الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، والانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد رابيو مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر في الشتاء المقبل دون الرجوع لناديه، وسط رغبة قوية من عدة أندية بضمه عقب انتهاء عقده.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن رابيو حسم قراره وأبلغ مسؤولو برشلونة برغبته في الانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، وأنه على استعداد تام لمواجهة الضغط داخل ناديه الحالي بشأن عدم تجديد عقده.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولو البارسا لديهم ثقة تامة في كلمة اللاعب ووكيل أعماله، حيث كان لديهم بالفعل عدة اتصالات مع إيريك أبيدال، السكرتير الفني المسؤول عن التعاقدات، وبدعم من المدير الرياضي بيب سيغورا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، لأنه قانونيًا لا يمكن توقيع عقد رسمي قبل 1 جانفي المقبل، أي قبل ستة أشهر من انتهاء عقده مع النادي الباريسي، حتى لا يتم مسائلة النادي الكتالوني.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن مسؤولو برشلونة يعملون على إنهاء الصفقة بحذرٍ شديد، لمعرفتهم الشديدة بأن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي لا يريد رحيل رابيو لفريق منافس، ويشارك شخصيًا لإقناع اللاعب بالتجديد، ولم يقم ببيع أي من لاعبيه سابقا.

عامل آخر يجعل من برشلونة حذراً هو جزء من أحدث التجارب، مثل الفرنسي أنطوان غريزمان، حيث كان هناك اتفاق مع اللاعب بعد دفع فقرة. حتى أنهم تركوا له القميص رقم “7”، لكن أنطوان تراجع في رأيه وقرر البقاء مع الروخي بلانكوس.

الأمر ذاته تكرر مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، حيث أخبر بارتومو شخصيًا بأنه يريد الذهاب إلى برشلونة إذا ترك بيتيس، قبل أن ينجح فلورنتينو بيريز رئيس الميرينغي في خطف الصفقة وتغيير مسار اللاعب من برشلونة إلى ريال مدريد.

يذكر أن رابيو كان قد شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في باريس سان جيرمان في موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيوتلي وشارك في أولى مبارياته مع الفريق أمام برشلونة في فترة الإعداد، كما سجل أول مشاركة له ببطولة الدوري أمام بوردو.