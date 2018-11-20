رونالدو يرفض انضمام خاميس رودريغيز لجوفنتوس:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس الإيطالي، أوقف صفقة انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد المُعار لصفوف بايرن ميونيخ، لصفوف السيدة العجوز.

ووفقًا لموقع “دون بالون” الإسباني، فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني، كان قد اقترح على جوفنتوس إجراء صفقة تبادلية بانتقال الأرجنتيني باولو ديبالا لصفوف البافاري، وانضمام رودريغيز إلى جوفنتوس، خاصة في ظل رغبة السيدة العجوز في عدم شراء عقد اللاعب بصفة نهائية.

وأشار الموقع الإسباني، أن سبب إيقاف الصفقة هو رونالدو، حيث أوصى البرتغالي إدارة جوفنتوس بعدم اتخاذ هذا المسار، حيث اعتبر ديبالا لاعبًا أفضل بشكل عام من خاميس، زميله السابق في ريال مدريد.

وأضافت التقارير أن مسؤولو جوفنتوس تراجعوا عن التفكير في تلك الصفقة، وصرفوا النظر تمامًا عن التعاقد مع النجم الكولومبي في ظل وجود كوكبة من الأسماء المميزة داخل الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة ديبالا، في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري، حيث يحظى بعلاقة متوترة مع ماسيمليانو أليغري، المدير الفني للفريق.

وأوضحت التقارير أن بايرن ميونيخ يعد أبرز الأندية التي تسعى للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني، في ظل تقدم نجمي الفريق أريين روبين وفرانك ريبيري في العمر.

وكانت تقارير قد أكدت أن إدارة بايرن ميونيخ تراجعت عن التعاقد بشكلٍ دائم مع خاميس رودريغيز الذي يقضى موسمه الثاني مع الفريق معارًا من ريال مدريد، بسبب الإصابات المتكررة وعلاقته السيئة بالكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق.