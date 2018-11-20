ريال مدريد يقنع لاعب وسط مانشستر سيتي بالقدوم في الشتاء :

تستهدف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني استكمال سياستها التعاقدية المعمول بها منذ فترة طويلة، عبر جلب المواهب الصغيرة الواعدة على غرار ما فعلته مع إيسكو، فاران، أسينيسو، سيبايوس، ومؤخرًا فينيسيوس جونيور وردريغو.

صحيفة “آس” الإسبانية نشرت في عددها الصادر اليوم تقريرًا، أشار إلى وجود تقدم في المفاوضات بين النادي الملكي وبراهيم دياز، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الإسباني لأقل من 21 عامًا.

اللاعب المغربي الأصل الإسباني الجنسية والمولود بمدينة مالاغا، يتمتع بالعديد من المهارات والقدرات الفردية، وهو ما جعل المدرب بيب غوارديولا يمنحه مقعدًا في قائمة الفريق الأول بالنادي بشهر جانفي مطلع هذا العام.

دياز (19 عامًا) ينشط في مركز الوسط الهجومي وبالتحديد كصانع ألعاب، لكنه يجيد أيضًا اللعب على الرواقين كجناح أيسر وأيمن، لما يملك من سرعات وانطلاقات قوية.. قبلًا كان قد انضم اللاعب إلى أكاديمية مانشستر سيتي قادمًا من نظيرتها في مالاغا الإسبانية عام 2013 بمبلغ 350 ألف يورو.

وخاض اللاعب الأعسر 27 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي موّزعة ما بين فريق الشباب والفريق الأول في كل البطولات، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى.. هذا الموسم لديه هدفين من مشاركتين كانتا ببطولة الكأس.

المميز بالنسبة لريال مدريد هو انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ورغبة الميرنغي بدت واضحة في التعاقد مع دياز لا سيما أنه لاعب دولي لمنتخب إسبانيا، ومن المنتظر أن يشكل النواة الأساسية للمنتخب الأول في قادم السنوات، حيث أطلق عليه البعض لقب خليفة “ديفيد سيلفا”.

من جهته فإن مسألة العودة إلى إسبانيا من جديد باتت فكرة سديدة في عقل اللاعب -بحسب الصحيفة- حيث يقضي معظم أوقات فراغه مع عائلته التي تتكون من أربعة بنات صغار اللواتي لم يجدن العيش في إنجلترا أمرًا مريحًا.. الإمضاء لريال مدريد سيكون متاحًا في سوق الانتقالات الشتوي القادم بالمجّان.

“سنفعل كل شيء ممكن من أجل استمراره، لكن في النهاية هو من يقرر” بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول تجديد عقد براهيم دياز.

الأمر المشجع بالنسبة للاعب هو الفرص التي يمنحها المدرب الجديد للنادي، سانتياغو سولاري، للاعبين الشباب وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزلا، ومع تقدم العمر بلوكا مودريتش فإن ثمة مشاركات قد تكون حاضرة لنجم مانشستر سيتي الشاب بملعب سانتياغو بيرنابيو.

وقد يحذو دياز حذو سلفه غادون سانشو، الذي ترك أكاديمية مانشستر سيتي وتوجه إلى بوروسيا دورتموند طليعة هذا الموسم بحثًا عن دقائق لعب أكثر، وهو ما تحقق عندما أصبح النجم الأول للنادي الألماني في الوقت الحالي وانفجرت موهبته بشكل كبير.

وحاول ريال مدريد التوقيع مع سانشو قبل انطلاقة الموسم، لكن مطالب اللاعب بدت واضحة وهي اللعب للفريق الأول للنادي، الأمر الذي رفضته إدارة الفريق العاصمي الإسباني، والآن قد تتجه إلى الموافقة عليه مع دياز خشية خسارة موهبة جديدة على نفس المنوال.

سانشو كانت له تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية عقب تتويج النادي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث قال، “الموسم القادم أتمنى أن أواصل في مانشستر سيتي، حلمي هو البقاء هنا والعمل شيئًا فشيئًا.. إنني أنمو واتدرب تحت قيادة مدرب استفيد منه بشكل مهني وشخصي كل يوم، بيب يعلمني أشياء جديدة كل يوم، لذلك سأستمر لمواصلة النمو”.