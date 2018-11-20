ريال مدريد يُوقع اتفاقية ضخمة بشأن “سانتياغو بيرنابيو” الجديد

يواصل مسؤولو نادي ريال مدريد سعيهم نحو الاستفادة بشكل تام من ملعب “سانتياغو بيرنابيو” الخاص بالفريق،وذلك باستخراج أكبر مكسب ممكن من المشروع، من خلال مناطق مثل المنطقة التجارية، والمتحف الجديد، وبعض التطورات التكنولوجية الجديدة.

وسيقوم النادي بعمل بعض التجديدات في الملعب بداية عام 2019، في اتخاذ خطوات للبحث عن أفضل طريقة للاستفادة من الاستاد الذي سيكون أول مصدر دخل للنادي في المستقبل.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد يهدف إلى استغلال ملعب “سانتياغو بيرنابيو” الجديد، حيث وقع اتفاقية استشارية مع شركة (ليغندز)، وهي شركة متعددة الجنسيات، وتعمل في خمس قارات، وتملك خبرة ضخمة في سوق خطوط الأعمال للأنشطة الرياضية.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الملكي يدرك أن مظهر الملعب سيعطي الكثير من الجاذبية، وهناك تفكير دقيق جدا لاستغلال الملعب الجديد من مناطق التسوق الجديدة والمتحف الجديد و الخدمات التكنولوجية الجديدة لمواجهة تحدي البرنابيو الرقمي.

ووفقًا للصحيفة، فإن شركة “ليغندز” سبق لها العمل في إسبانيا، تحديدًا مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما عملوا في الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب يانكي وملعب AT & T، وفي إنجلترا شاركوا في ملعب توتنهام الجديد واستاد “الاتحاد” الخاص بنادي مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة، أن ملعب “سانتياغو بيرنابيو” نظرًا لموقعه في وسط المدينة، فإن مسؤولو النادي يدركون بشكلٍ تام، أنه يوجد العديد من الفرص المتاحة لتحقيق الكثير من النجاحات.

وتهدف خطة العمل التي درسها مسؤولو الميرينغي إلى الحصول على 150 مليون يورو سنويًا، أكثر من 173 مليون يورو من العام الماضي، وبالتالي تمويل القرض الذي ستطلبه المؤسسة المالية وسيكون 525 مليون يورو للقيام بالإصلاحات الجديدة.