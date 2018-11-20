مانشستر يونايتد يعود لحلمه بضم النجم البلجيكي :

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد، بشتى الطرق لتكوين تشكيلة من العناصر الجيدة، التي تؤهله لمقارعة كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، لمحاولة إعادة الهيبة إلى الفريق من جديد، بالحصول على اللقب الغائب منذ رحيل السير أليكس فيرغسون.

وهو الأمر الذي يجاهد مورينيو من أجل تحقيقه عبر جلب صفقات إلى أولد ترافورد، وحسب ما كشفه موقع كاليتشو ميركاتو نقلًا عن تقارير صحفية بلجيكية، فإن لاعب وسط الميدان البلجيكي الدوليّ، أكسيل فيتسيل، لاعب فريق بورسيا دورتموند، بات من أهم اللاعبين المطلوبين من قبل الاسبيشيال وان في موسم الإنتقالات الصيفيّ.

حيث تم الإفصاح عن أن مدرب مان يونايتد، قد تابع مباراة منتخبيّ بلجيكا وأيسلندا، والتي جرت يوم الخميس الماضي، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، لمشاهدة فيتسيل على الطبيعة، وكذلك لمتابعة بلجيكي آخر هو توبي ألديرفيريلد، لاعب توتنهام.

ويرغب المو في إنتداب لاعب محور دفاعي لتقوية صفوف فريقه، خاصة في حالة رحيل الإسباني هيريرا بنهاية الموسم الحاليّ، وضعف مردود الصربي ماتيتش مقارنة بموسمه الفائت، لذا يضع لاعب المنتخب البلجيكي تحت أعينه.

ويعتبر فيتسيل هو أحد أهداف الشياطين الحمر على مدار المواسم الأخيرة، وقتما كان لاعبًا في صفوف زينيت بترسبرغ، ولكن المفاوضات بين الطرفين كانت تتعثر، ولم يكتب لها النجاح مطلقًا.

الجدير بالذكر أن فيتسيل الذي على مشارف عامه الثلاثون، كان قد إنتقل إلى دورتموند في صيف هذا العام، قادمًا من تي جي كوانجين الصيني، بمبلغ زهيد قدره 20 مليون يورو فقط، ولا زال عقده ممتد حتى صيف 2022.