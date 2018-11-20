مبولحي :”أنا بخير ولا أعاني من أي إصابة”

يبدو أن ظهور لاعب الخضر وحارس نادي الاتفاق رايس وهاب مبولحي مصابا يتألم في أحد اللقطات التي أوردتها بعض المواقع الجزائري، أثار الهلع لدى أنصار ومقربي نادي الاتفاق، مبولحي وبحسب الأخبار عانى من الآلام على مستوى المرفق بعد إصابته بحجر طائش من المدرجات، حيث رشقت الجماهير الطوغولية الملعب بالمقذوفات بعد خسارة فريقها برباعية كاملة، مبولحي وبحسب الأخبار الواردة لا يعاني من أي شيء وأن إصابته كانت خفيفة وجانبية .

” سأكون جاهزا للقاء السبت المقبل”

أورد موقع 24 ساعة السعودية أمس تصريحا نسبه للحارس الجزائري، حيث قال أن مبولحي وجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق التي قلقت كثيرا بشأن حالته الصحية وبحسب ذات الموقع فإن مبولحي وجه رسالة مفادها:” أنا بخير ولا أعاني من أي إصابة محتملة، سأكون جاهزا للقاء السبت المقبل مع فريقي” ويواجه نادي الاتفاق نادي التعاون في الجولة المقبلة وهو لقاء بالغ الأهمية، حيث يسعى الاتفاقيون لتجنب الهزيمة الثالثة على التوالي وذلك لن يتحقق إلا في حال تواجد مبولحي أساسيا .

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