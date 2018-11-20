محرز يتحرر، يتصدر عناوين الصحف وموقع السيتي يشيد به

لم يمر التألق الكبير الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مرور الكرام ،حيث ساهم بشكل كبير في تخطي الخضر لعقبة منتخب الطوغو أول أمس من خلال توقيع ثنائية ساهمت في بلوغ المنتخب الوطني نهائيات الكان، قبل إسدال الستار عن التصفيات المؤهلة بجولة.

بلماضي حرره فنيا ونفسيا

ظهر لاعب الخضر بمستوى أفضل بكثير من المستوى الذي ظهر به مع المنتخب في المباريات الماضية ،حيث وجد محرز ضالته بعد أن وجد الناخب الوطني بلماضي التوليفة المناسبة من أجل تحريره من خلال وضع شيتة، فيغولي وبن زية ورائع بالإضافة إلى عطال على مستوى الرواق الأيمن ، من جهة ثانية فقد ساهمت الخطوة التي قام بها قبل التنقل إلى الطوغو حين رد محرز على أسئلة محبيه في تحريره من الناحية النفسية.

يتربع على التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من تصفيان “الكان”

في ذات السياق، وبعد التألق الملفت لرياض محرز في اللقاء التصفوي الأخير أمام الطوغو، وضع موقع “ستار أفريكا”، النجم الجزائري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة لتصفيان كأس أمم إفريقيا 2019 المقرر بالكاميرون، بعد ما قدمه من مردود ومساهمته في الرباعية وتوقيعه لثنائية، وشهدت التشكيلة المثالية تواجد أسماء عربية أخرى ويتعلق الأمر بالمصري محمد صلاح والمغربي مهدي بن عطية.

مانشستر سيتي هنأه بعد التأهل

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، حيث هنأ نجمه الجزائري رياض محرز بتأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا وخاصة بتسجيله لثنائية جميلة، حيث كتب في التغريدة: “ثنائية من محرز للمنتخب الجزائري وفوز بـ 4-1 على الطوغو والتأهل إلى كأس إفريقيا”، في وقت تابع حساب النادي باللغة العربية أهداف محرز ويحتفل بها كلما يسجل.

…و ينشر إحصَائيات مميزة للاعب الخضر

كما قامت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بـ”تويتر” بنشر إحصائيات لرياض محرز بعد ثنائيته الأخيرة مع المنتخب الوطني في مرمى الطوغو أول أمس، حيث كشفت بعض الأرقام الرائعة للاعب مع ناديه ومع المنتخب في الأسابيع الماضية، وكشف المنشور أن رياض محرز ساهم في 9 أهداف خلال آخر 7مباريات خاضاها هذا الموسم مع “السيتي” ومع المنتخب الوطني، حيث سجل 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، وهي من أكبر الإحصائيات التي حققها رياض في مسيرته، منذ موسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليستر سيتي.

جلال.ك

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