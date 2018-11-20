مدان: “الانتصار المحقق إيجابي لكن عمل كبير لا يزال ينتظر بلماضي”

ثمن المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان الفوز المحقق ضد المنتخب الطوغولي، مدان ورغم سعادته بالفوز إلا أنه اعترف أن عملا كبيرا ينتظر المجموعة وقال: “العودة بالنصر من سفرية الطوغو أمر أكثر من رائع للمنتخب الوطني، أمل أن يقودنا هذا لاستعادة حس الانتصارات خارج الديار، تحقيق فوز كبير خارج أرضنا أمر جد إيجابي، لكن هذا لا يعني شيئا لأن عملا كبيرا مازال ينتظرنا”.

“مبولحي بخير والطوغوليون لم يرشقوا لاعبينا بالحجارة”

أما عن واقعة رشق لاعبينا بالحجارة فقد نفى المناجير العام للخضر هذا الأمر، وقال أن المعني لم يكن لاعبي المنتخب بل لاعبي المنتخب الطوغولي وفي هذا الشأن قال: “مبولحي لا يعاني من أي شيء والأنصار الطوغوليون لم يقصدوا إيذاءه، الأنصار كانوا غاضبين من لاعبيهم ومبولحي للأسف تواجد في المكان غير المناسب، لأن الحجارة لم تكن موجهة له بل للاعبي المنتخب الخصم”.

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