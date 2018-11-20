ميلان يستهدف إنقاذ “سجين برشلونة” من جحيم فالفيردي

يستهدف نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع لاعب وسط جديد في الشتاء المقبل بناءً على توصية من المدرب جينارو غاتوزو وذلك بسبب النقص العددي بسبب الإصابات التي عصفت بالعديد من لاعبي الروسونيري منذ بداية الموسم.

وطالب غاتزوز إدارة الروسونيري بضرورة التعاقد مع العديد من الأسماء القوية في عالم كرة القدم بالشتاء المقبل خاصةً في مركز الوسط والذي يعاني من أزمة قوية حيث يستهدف الفريق العودة للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واحتلال مركز متقدم بجدول ترتيب الكالتشيو هذا الموسم.

وأكدت الصحف العالمية بأن النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني بات على رأس المرشحين لتدعيم وسط ميلان في الشتاء المقبل وذلك بسبب عدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة بمباريات البلوغرانا واعتماد أرنستو فالفيردي على خدمات الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وراكيتيتش وأرثر ميلو في مركز الوسط بالمباريات.

ويرى غاتوزو بأن فيدال يمتلك الخبرات الكبيرة التي تؤهله لقيادة وسط ملعب الروسونيري بالمباريات حيث سبق وأن خاض اللاعب تجربة طويلة ببطولة الكالتشيو بقميص نادي جوفنتوس لمدة أربعة أعوام لذلك لن يحتاج لوقت طويل من أجل التكييف على الأجواء ببطولة الدوري الإيطالي.

يأتي هذا في ظل الأنباء المتداولة عن رغبة نادي ميلان بالتعاقد مع الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غلاكسي الأمريكي حيث فتح مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم المخضرم خطاً ساخناً من المفاوضات مع ليوناردو المدير الرياضي للروسونيري بشأن انتقال اللاعب للفريق لمدة ستة أشهر فقط مقابل 2 مليون يورو.