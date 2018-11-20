وناس: “بلماضي عرف كيف يقودنا لتحقيق الفوز”

أثنى لاعب نابولي آدم وناس كثيرا على زملائه اللاعبين وأيضا على الناخب الوطن جمال بلماضي بعد الفوز الكبير المحقق ضد المنتخب الطوغولي أول أمس الأحد، وناس قال أن بلماضي وبخيارته التكتيكية عرف كيف يقود المنتخب لتحقيق النصر والتأهل وشرح ذلك بالقول:” دخلنا اللقاء بقوة منذ البداية وتمكنا من التسجيل وهو ما ساعدنا كثيرا، اللاعبون قدموا ما عليهم وأنا من هنا أهنئنهم على كل ما قدموه كما أشيد أيضا بخيارات الناخب الوطني جمال بلماضي والتي كانت موفقة لأبعد الحدود ” وشارك وناس بديلا ووكل مرة قدم مستوى مقبولا لأبعد الحدود، أكد به حاجته لفرصة كاملة علها تأتيه في لقاء غامبيا الأخير في تصفيات الكان شهر مارس المقبل.

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