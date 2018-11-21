أموال سان جيرمان تبعد دي يونغ عن برشلونة :

يجهز باريس سان جيرمان، عرضا ضخما لإغراء أجاكس الهولندي، من أجل التخلي عن لاعب الوسط فرينكي دي يونغ، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل دي يونغ تألقه حاليًا، مع أجاكس أمستردام ومنتخب هولندا، كما يملك خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن سان جيرمان ينوي عرض 80 مليون يورو، من أجل ضم لاعب أجاكس، ما سيعني زيادة صعوبة تعاقد برشلونة مع اللاعب، الذي يلاحقه النادي الكتالوني منذ فترة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لن يقدر على دفع 80 مليون يورو لأجاكس، لكنه سيعتمد على رغبة اللاعب، الذي يريد ارتداء قميص الفريق الكتالوني، كما أن أولوية البلوغرانا في التعاقدات هي ماتياس دي ليخت، لتدعيم خط الدفاع.

ومن المنتظر أن يستغل برشلونة العلاقة الطيبة التي تجمعه مع أجاكس، من أجل إقناع النادي بالحصول على خدمات دي يونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ربطت مؤخرًا بين دي يونغ، والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وجوفنتوس.