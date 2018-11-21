الجزائر ستدعم المغرب لخلافة الكاميرون في تنظيم الكان :

ستعمل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على دعم نظيرتها المغربية من أجل تنظيم النسخة القادمة من الكان وخلافة الكاميرون، التي تسير الكاف إلى سحب التنظيم منها خلال الأيام القادمة، بعد التأخر الكبير المسجل في تجسيد المشاريع المدونة في دفتر الشروط والالتزام بالوعود التي قالت الكاميرون أنها ستجسدها، فالمغرب يتواجد في أحسن رواق لتنظيم الكان وهو الجاهز من كل الجوانب لاحتضان العرس الإفريقي إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا.

الترشح مستحيل ورئيس الكاف يدعم المغرب

من المستحيل في الوقت الحالي على الجزائر الترشح لخلافة الكاميرون في تنظيم الكان شهر جوان القادم، نظرا لعدم قدرتنا على منافسة المغرب التي احتضنت العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، كما أن القائمين على كرة القدم يعرفون العلاقة القوية التي تربط رئيس الكاف الملغاشي أحمد أحمد بالسلطات المغربية والدعم القوي لها، وهو الذي قدم ضمانات لهم من قبل بأن الكان ستجرى في المملكة التي وضعت من الآن لجنة لتنظيمها وحددت المدن التي ستحتضن المنافسة.

الجزائر أكبر المستفيدين من تنظيمها في المغرب

دعم الجزائر للمغرب في ملف خلافتها للكاميرون سيكون قويا جدا، ليس حبا في المغاربة بل لمصلحة البلد من جميع الجوانب، فمن الجانب الرياضي ستكون فرص التتويج بالكاف أكبر مقارنة بلعبها في الكاميرون نظرا للأجواء المناخية المتشابهة والحضور الكبير للجماهير الجزائرية سواء من داخل الجزائر أو أوروبا، أما من الجانب الاقتصادي فسيعود تنظيمها في الجارة الغربية بفوائد مالية كبيرة وستقلص من نفقات الفاف في التحضير لها، وقد تجلب حتى بعض المنتخبات الإفريقية للتربص بالجزائر والعديد من الأمور الإيجابية التي تصب في مصلحة الجزائر.

ب-ب

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