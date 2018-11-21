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المنتخب النسوي يقصى في الدور الأول من منافسة كأس إفريقيا :

21 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

أقصي المنتخب النسوي لكرة القدم نهار أمس على يد منافسه الثاني في كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها حاليا بغانا، وذلك بعد النتيجة الثقيلة التي انهزمت بها أشبال المدرب فرتول على يد المنتخب الكامروني، يذكر أن سيدات الجزائر كانت قد انهزمت في المباراة الأولى أمام البلد المنظم غانا في لقاء الافتتاح الذي انتهى بنتيجة هدف دون مقابل لصالح البلد المنظم، قبل أن تنهار عشية أمس أمام الكامرون في مباراة الجولة الثانية، يذكر أن المنتخب الوطني النسوي تنتظره مباراة ثالثة شكلية أمام منتخب مالي ستبحث فيه سيدات الخضر على تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ بها ماء وجهها.

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