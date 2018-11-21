المنتخب لا يزال بعيدا عن التتويج بالكان :

اعتبر رئيس الفاف والمقربون منه والبعض من لاعبي الخضر أن التتويج بالكان أصبح هدفا سهل التحقيق الصيف القادم، بعد العودة بالفوز من لومي الطوغولية وبرباعية، والحقيقة أن هذه النسخة الرابعة التي اعتمد عليها بلماضي في الطوغو وتمكنت من فك عقدة الفوز في القارة الإفريقية لم تصل بعد إلى مستوى المنتخب الذي سيدخل النهائيات كأقوى المرشحين للظفر باللقب القاري، بالنظر إلى العديد المعطيات التي تؤكد ضرورة قيام الطاقم الفني بعمل كبير وكبير جدا في الأشهر القادمة.

الشوط الثاني كشف عديد العيوب رغم مستوى المنافس

من بدأ يتكلم عن إمكانية هذا المنتخب في الفوز بكأس إفريقيا بمجرد أنه فاز على المنتخب الطوغولي بعيد جدا عن مستواه المعهود وبجملة من الغيابات، يجب عليه إعادة متابعة الشوط الثاني من اللقاء الذي تراجع فيه الخضر كثيرا إلى الوراء رغم التقدم بثلاثية، وترك المبادرة للمنافس الذي خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل مع العديد من الأخطاء المرتكبة من لاعبي الخضر، والتي ستكون مؤثرة جدا في الكان أمام مهاجمين كبار.

بلماضي مقتنع أنه ليس المنتخب المثالي

تهليلات البعض عقب الفوز في الطوغو وحديثهم عن التتويج بالكان القادمة أمر سهل، لا يوافقه الناخب الوطني الذي يعرف القارة الإفريقية جيدا وهو الذي قال أنه عرف أخيرا كيف يفوز في ميادينها، رغم خبرته كلاعب دولي أن هذا المنتخب الذي حقق الانتصار في لومي ليس بالمنتخب المثالي، والذي سيكون مرشحا للتتويج، فالمنتخب الحالي لن يتجاوز عتبة الدور الثاني على الأكثر إن لم يعمل بلماضي على تصحيح العديد من الأخطاء والنقائص التي أبان عنها، مع الاستثمار في النقاط الإيجابية كروح المجموعة والروح القتالية للاعبيه وتطوير أسلوب اللعب المباشر، ليكون أكثر نجاعة وفعالية أمام المنتخبات الكبيرة.

ب-بكوش

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