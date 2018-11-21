براهيمي يستأنف التدريبات وواست هام مصر على ضمه :

عاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي ولاعب نادي بورتو إلى أجواء التدريبات رفقة المجموعة بشكل عاد، مع تخصيص عمل إضافي مع المحضر البدني للفريق وهو الغائب عن التدريبات منذ لقاء سبوريتنغ براغا الأخير في الدوري بسبب معاناته من الإصابة، وهي التي كانت سببا في إبعاده عن لقاء المنتخب الأخير أمام الطوغو، وبحسب صحيفة الريكورد فإن مشاركة براهيمي في اللقاء القادم من الدوري غير مؤكدة وكل شيء سيتحدد على ضوء الأيام القادمة وما مدى تماثله للشفاء.

واست هام يريد التعاقد معه في أقرب وقت

بعيدا عن إصابة براهيمي وعودته من جديد إلى التدريبات، كشفت عديد التقارير الإعلامية الإنجليزية نقلا عن نظيرتها البرتغالية أن نادي واست هام يصر على التعاقد مع الجزائري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وغلق الصفقة في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى قيمة اللاعب الفنية وكذلك المالية التي جعلته واحدا من أهم المطلوبين في الميركاتو الحالي، وأندية عديدة تريد التعاقد معه وخاصة الإنجليزية وهو ما سيجعل من المنافسة على ضم الجزائري الذي ينتهي عقده الصيف القادم تشتد.

بورتو يتجه لتجديد عقده لأسباب مالية

رغبة عديد الأندية في التعاقد مع براهيمي والاستثمار في وضعيته، جعل من إدارة بورتو تقتنع أن الحل الأمثل هو تجديد عقد اللاعب، الذي لا تملكه بمفردها بل بشراكة مع شركة دوايان، وهو ما سيجعل من بيعه غير مربح على الإطلاق، خاصة قيمته التسويقية للأشهر الستة المتبقية من عقده، تراجعت كثيرا ووصلت إلى حدود 6 ملايين أورو.

ب-ب

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