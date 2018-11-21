برشلونة يلتقي والد نيمار :

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن إصرار برشلونة على استعادة النجم البرازيلي نيمار من جديد رغم رحيله المؤسف عن ملعب الكامب نو بعدما قام ناديه باريس سان جيرمان بكسر عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندري كوري مستشار نادي برشلونة في قارة أمريكا الجنوبية التقى والد النجم البرازيلي نيمار من وتحدثا عن النجم البرازيلي ومستقبله في المرحلة المقبلة.

ويقيم المنتخب البرازيلي في لندن من أجل أداء الالتزامات المقررة في الأجندة الدولية وقد شاهد أندري كوري تدريبات السامبا من أجل متابعة النجم البرازيلي نيمار وما يقدمه من مستوى مع بلاده.

وأوضحت الصحيفة أن كوري حاول الاختباء من الكاميرات ولكن دون جدوى حيث تابعه عدد من الصحفيين ولاحقته العدسات حيث أشارت بعض المصادر أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع نيمار ووالده خاصة أنه كان ضمن العناصر التي ساهمت في توقيع اللاعب مع برشلونة عام 2013 حين ضمه البلوغرانا من سانتوس البرازيلي.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ترحب بعودة النجم البرازيلي نيمار رغم الطريقة التي رحل بها من خلال كسر عقده حيث دفع باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وألمحت الكثير من التقارير الصحفية إلى أن البرازيلي نيمار ندم على قراره بالانتقال إلى باريس حيث التقى الكثير من زملاءه في صفوف برشلونة مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه داخل النادي الكتالوني ولم تعترض الإدارة على زيارات اللاعب.

وأكد بيب سيغورا المدير التنفيذي لنادي برشلونة أنه يرحب بعودة البرازيلي نيمار في أكثر من مناسبة وهو ما يؤكد أن إدارة البلوغرانا لا تمانع في عودة اللاعب رغم أن هناك قضايا يجري تداولها في أروقة المحاكم.