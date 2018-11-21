بلماضي يريد مواجهة ودية مغاربية في مارس وتونس الأقرب  :

بعد أن ضمنت كتيبة محاربي الصحراء بشكل رسمي التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة في الكاميرون وهذا بعد الفوز على منتخب الطوغو قبل أيام ، تحول الناخب الوطني للتفكير في التربص القادم شهر مارس 2019 والذي سيكون طويلا خلال فترة التوقف الدولي، حيث صرح بلماضي عقب عودة الخضر إلى أرض الوطن أنه يرغب في خوض مواجهة ودية أمام منتخب من شمال إفريقيا ويسعى الناخب الوطني من خلال برمجة ديربي مغاربي للتأقلم مع جميع المدارس الإفريقية، قبل الموعد الهام في شهر جوان القادم، وقال في هذا الشأن: “أعتقد أن الوقت قد حان لكي نواجه منتخبا ينتمي لمنطقة شمال إفريقيا، فلعب هذا النوع من المباريات سيساعدنا على كسب الوقت في تحضيراتنا لمسابقة أمم إفريقيا.”

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