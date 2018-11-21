جنوة وكييفو يريدان وناس في الميركاتو :

عادت العديد من المواقع المقربة من نادي نابولي الإيطالي للحديث عن مستقبل المهاجم الدولي الجزائري آدم وناس، مع فريق الجنوب الذي حظي هذا الموسم بدقائق لعب أكبر بكثير مقارنة مع الموسم المنقضي، وذلك مع المدرب كارلو أنشيلوتي الذي منح الثقة للاعب الجزائري، لكن هذا لم يمنع جريدة “ألماتينو” من الحديث عن إمكانية رحيل وناس هذا الشتاء صوب أحد أندية الكالتشيو على غرار جنوة وكيفو فيرونا اللذين عادا للاهتمام بالتعاقد مع الجزائري، الذي يرغب في اللعب لأطول وقت ممكن.

نابولي لن يتخلى عنه ولو كإعارة

رغم أن وناس يعتبر لاعبا احتياطيا في حسابات المدرب أنشيلوتي، إلا أن هذا لا يعني أنه سيتخلى عنه في الميركاتو الحالي ولو على شكل إعارة، فنابولي لا يملك بدلاء كثر في خط الهجوم و وناس يبقى أحد الحلول الممكنة في حالة إصابة أو معاقبة أحد مهاجمي الفريق، وأنشيلوتي بصدد دمجه تدريجيا في التشكيلة الأساسية بالنظر إلى صعوبة إبعاد اللاعبين الأساسيين الحاليين في صورة كاليخون مثلا.

ب-ب

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