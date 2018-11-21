سليماني متذمر من وضعيته ويعد أنصار ناديه بالاستفاقة قريبا

تحدث المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لإحدى الجرائد التركية التي حاورته واستفسرت مهاجم نادي فينرباتشي التركي حول الوضعية الصعبة، التي يمر بها منذ قدومه للبطولة التركية والأسباب التي جعلته يصوم عن زيارة شباك المنافس ما جعله في العديد من اللقاءات السابقة خارج حسابات المدرب، ليس هنا فحسب، بل أنه في نظر الأنصار الأتراك أسوأ صفقة للفريق هذا الموسم.

مهاجم الخضر غير راض عن نفسه في فينرباتشي

دائما وحسب التصريحات التي أطلقها مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق إسلام سليماني، فإن هذا الأخير بدا “السوبر سليم” غير راض تماما عن الوضعية السيئة التي يتواجد عليها في ناديه فينرباتشي، خاصة وأنه قدم مطلع الموسم الجاري من أجل إعادة بعث مشواره من جديد بعدما مرّ بظروف مماثلة في البريمرليغ ما عجل بمغادرته للبطولة الإنجليزية التي لم يمكث فيها إلا موسما واحدا متنقلا بين ليستر سيتي ونادي نيوكاسل.

وعد الأنصار بالتسجيل في لقاء الأحد القادم

وعد مهاجم الخضر أنصار ناديه التركي فينرباتشي أنه سيسعى جاهدا من أجل العودة لمعانقة الشباك ابتداء من مباراة الجولة القادمة من البطولة التركيبة عندما يواجه فريقه نادي طرابزون سبور، فبالرغم من أن الدولي الجزائري لا يزال لم يخطف مكانة أساسية في ناديه إلا أنه وعد الأنصار بالتسجيل في لقاء الأحد القادم قصد استعادة ثقتهم ووضع حد لمرحلة الفراغ التي يمر بها الدولي الجزائري الذي لم يسجل لحد الآن سوى ثلاثة أهداف فقط بألوان ناديه التركي الذي قدم إليه على شكل إعارة مطلع الموسم الجاري من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

حتى مكانته في منتخب بلده افتقدها مؤخرا

ما يمر به المهاجم الدولي إسلام سليماني مع ناديه التركي فينرباتشي، انقلب عليه بالسلب حتى مع المنتخب الوطني الجزائري، خاصة بعد قدوم المدرب الحالي جمال بلماضي، الذي لا يعرف للعاطفة طريقا في انتقائه للعناصر التي يراهن عليها في المباريات الرسمية، حيث راح العديد من اللاعبين ضحية مرورهم بفترات الفراغ مع أنديتهم، باستثناء فيغولي، من بينهم “السوبر سليم” الذي تنازل عن مكانته الأساسية لزميله بغداد بونجاح، الذي يحظى بثقة عمياء من المدرب بلماضي، حيث يعرف جيدا إمكانات مهاجم السد القطري.

سليماني: “أفتقد للنوم بسبب الوضعية الصعبة التي أمر بها”

لم يخف مهاجم المنتخب الوطني الجزائري في تصريحاته لوسائل الإعلام التركية أنه لم يعد يستطيع النوم بسبب الوضعية الصعبة التي يمر بها، من جراء فترة الفراغ الرهيبة التي لازمته مطولا، حيث صرح يقول: “في الحقيقة لست أدري ما يحصل لي، أنا جد قلق على الوضعية الصعبة التي أمر بها، الجميع في الفريق يشجعني من أجل تحمل الوضع ومواصلة العمل حتى أستعيد إمكاناتي وحسي التهديفي، لقد فارقني النوم من شدة التفكير وتأثر حالتي النفسية”.

“من حق أنصار النادي أن يقلقوا على هجوم فريقهم”

لم يخالف مهاجم الخضر إسلام سليماني الموقف المتذمر لأنصار نادي فينرباتشي التركي بسبب الظهور السيئ للدولي الجزائري بألوان ناديه الجديد، حيث صرح في هذا الصدد لذات الجريدة التركية قائلا: “من حق الأنصار أن يقلقوا على خط هجومهم بمن فيهم أنا، فمهمتنا دائما تسجيل الأهداف وتقديم أداء جيد ومساعدة النادي على تحقيق نتائج إيجابية، أنا جد متأسف لعدم بلوغ الثقة التي يضعونها في شخصي، لكني أبقى دائما أعدهم بالتضحية الكبيرة والاستفاقة القريبة”.

“أعد الأنصار بوضع حد لنقص الفعالية وإسعادهم في أقرب فرصة تتاح لي”

أنهى “السوبر” سليم تصريحاته ببعث رسالة لأنصار نادي فينرباتشي بأنه سينهي مسلسل نقص الفعالية الذي لازمه مطولا، وذلك في أقرب فرصة تتاح له حين استرسل في تصريحاته قائلا: “أعلم بأن صبر الأنصار علي قد نفد، وأنا بدوري لم أعد أطيق الوضعية التي بسببها لا أنام جيدا، لكني أعد الجميع بأن مسلسل نقص الفعالية، الذي لازمني سأضع له حدا، وسأعود لسابق عهدي وربما بقوة أكثر في القريب العاجل”.

محمد دحوي

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