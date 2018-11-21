فيغولي: ” الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني واجب”

كشف لاعب الخضر والمتألق بقوة في اللقاء الأخير أمام الطوغو، أن الدفاع عن الألوان الوطنية واجب قبل كل شيء، وذلك في رده على أحد التعليقات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي أشاد كثيرا بروحه القتالية فوق أرضية الميدان والرغبة الكبيرة في الفوز رغم المنصب الجديد، الذي شارك فيه وحتى من قبل مع اختلاف مناصبه فوق أرضية الميدان.

صاحب أكبر نسبة نجاح في التمريرات أمام الطوغو

ما يؤكد أن فيغولي كان رقما مهما في الفوز الكبير الذي عاد به الخضر من الطوغو، أرقام وتحاليل اللقاء التي تؤكد أن سفيان الموظف في وسط الميدان تمكن من الوصول إلى نسبة نجاح في كل تمريراته، حيث وصلت إلى 85 بالمائة، كما أن ثاني لعب استرجع الكرة في منطقة الطوغو وهو ما يؤكد الضغط العالي، الذي فرضه على المنافس، كما أن فيغولي أتقن دوره كما ينبغي في صناعة اللعب، وهو الذي قام بتغيير اتجاه الكرة في ست مناسبات كانت كلها ناجحة ومنها تمريرة الهدف الثالث الذي وقعه محرز.

دور دفاعي كبير وتدخلات ذكية في الاسترجاع

من خلال الأرقام التي بحوزتنا حول فيغولي نجد فوزه في جل الصراعات الفردية، التي دخل فيها مع لاعبي الطوغو وخاصة وسط الميدان، كما أنه ورغم العدد الكبير من التدخلات لاسترجاع الكرة لم يتلق ولا إنذارا واحدا، ولا حتى إنذارا شفويا من الحكم، وهو ما يؤكد الذكاء الكبير الذي لعب به مهاجم غلطة سراي التركي.

ب-بكوش

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