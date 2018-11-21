فينيسيوس ضمن القائمة النهائية لجائزة “الفتى الذهبي”

اختير البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب كرة قدم تحت سن 21 سنة “غولدن بوي”.

وضمت القائمة كل من فينيسوس جونيور من ريال مدريد، بالإضافة إلى الهولندي جاستين كلويفرت لاعب روما، ومواطنه ماتياس دي ليخت لاعب أجاكس، والإيطالي باتريك كوتروني لاعب ميلان، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول.

وسيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بين هذا الخماسي، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمقر صحيفة “توتوسبورت” في مدينة تورينو الإيطالية.

وفي حال نجح فينيسيوس في حصد تلك الجائزة، فإنه سيكون ثالث لاعب برازيلي ينجح في الفوز بها، بعد أندرسون لاعب مانشستر يونايتد السابق في عام 2008، وألكساندر باتو لاعب ميلان السابق عام 2009.

وكان الفرنسي كيليان مبابي هو آخر لاعب يفوز بتلك الجائزة، كما نجح الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد في الفوز بالجائزة أثناء تواجده مع نادي ملغا عام 2012، وسيسك فابريغاس لاعب تشيلسي.

يذكر أن صاحب الـ18 عاماً شارك هذا الموسم مع الفريق الأول لأصحاب ملعب سانتياغو برنابيو في 5 مباريات أحرز خلاهم هدف وحيد وصنع 3 أهداف، وظهر بمستويات مميزة حتى الآن.

ويحظى اللاعب البالغ من العمر 18 بدقائق أكثر تحت قيادة سولاري، حيث حظى تحت قيادة لوبيتيغي، المدرب السابق للفريق بدقائق قليلة، حيث خاض اللاعب 12 دقيقة في مباراتين متتاليتين، بينما تحت قيادة سولاري شارك 120 دقيقة، وخلالها كان أفضل لاعب في ريال مدريد.

وانضم فينيسيوس جونيور لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من فلامنغو البرازيلي بصفقة بلغت 45 مليون يورو تقريباً ليكون ثاني أغلى لاعب برازيلي عبر التاريخ من حيث الانتقال من الدوري البرازيلي إلى خارجه، بعد نيمار الذي انضم إلى برشلونة قادمًا من سانتوس في عام 2013 في صفقة قدرت رسميًا بحوالي 57 مليون يورو.